Ultime Notizie Roma del 26-07-2019 ore 18 | 10

Fonte : romadailynews

(Di venerdì 26 luglio 2019)dailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione venerdì 26 luglio in studio Giuliano Ferrigno potrebbero essere 150 i morti nel naufragio di due balconi davanti alla Livia l’allarme dell’agenzia ONU per i rifugiati altre 150 persone sono state soccorse alcune sarebbe partito a destra di Tripoli secondo I sopravvissuti a bordo si trovavano circa 300 migranti il comandante della motopesca bloccato in mare aperto a te non li avremmo mai lasciati alla deriva Torneremo a casa dalle nostre famiglie dopo che avremmo conosciuto la loro sorte il Ministro dell’Interno Matteo Salvini ha chiarito che non indicherà il conforto prima che ci sia sulla carta una ridistribuzione in Europa dei 140 migranti a bordo l’economia del momento per l’Italia non c’è uno scenario della crisi del debito pubblico Tuttavia in uno scenario alternativo come ...

