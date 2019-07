M5S, via libera iscritti ai 5 quesiti

Chiusa la votazione da parte deglisulla nuova organizzazione del M5S. Per i 5sono state espresse in totale 123.755 preferenze. Così sul Blog delle Stelle,con i risultati delle votazioni online,sulla piattaforma Rousseau. L'introduzione del 'mandato zero' per i consiglieri comunali è passata con il 68%, la nuova organizzazione regionale con l' 85%, la candidatura durante il secondo mandato solo per consiglieri comunali al 60,6%, nuova organizzazione nazionale 84,8%, rapporti con le liste civice 78,1%.(Di venerdì 26 luglio 2019)