Il PD “gioca” la mozione di sfiducia | ma in passato è sempre stato un flop

Fonte : ilfogliettone

(Di venerdì 26 luglio 2019) Il Partito Democratico ha presentato unadial ministro dell'Interno, Matteo Salvini. Diversi, i motivi; nessuna, la probabilità di successo. Dunque, ladi, continua a essere l'arma politica preferita del PD. E che, in estrema sintesi, significa cercare consensi attaccando l'avversario e non generando e alimentando risorse al proprio interno, connettendosi con un territorio da cui sonopiù scrollati. Una strategia attuata soprattutto negli ultimi decenni e che, a quanto pare, non ha certo avuto successo dato che ha portato alle dimissioni gli ultimi segretari come Bersani e Renzi con il conseguente crollo dell'elettorato.Certo, allora nel mirino c'era Silvio Berlusconi. Ora, Matteo Salvini. E così, il nuovo Pd di Nicola Zingaretti, invece di fare tesoro delle esperienze passate, continua la vecchia politica della “pagliuzza e la trave” per ...

