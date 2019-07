Ultime Notizie Roma del 25-07-2019 ore 10 | 10

Ultime NOTIZIE/ Ultim'ora oggi. Lancio di 2 vettori dalla Corea del nord - 25 luglio - : ULTIME NOTIZIE, Ultim'ora di oggi. La Corea del nord ha lanciato due vettori a corto raggio, poi caduti nel mar del Giappone, 25 luglio 2019,

Ultime Notizie Roma del 25-07-2019 ore 09 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio la Corea del Nord ha lanciato due vettori a corto raggio da una città Costiera est di Pyongyang vettori hanno viaggiato per 430 km e sono finiti nel Mar del Giappone i lanci sono i primi Da quando il presidente statunitense Donald Trump e di leader nordcoreano Kim jong-un e si sono incontrati in giugno sul confine tra le due ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 con isopensione e assegno solidarietà : Pensioni ultime notizie: Quota 100 con isopensione e assegno solidarietà Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano un chiarimento dell’Inps per chi percepisce già l’assegno di solidarietà o l’isopensione e sulle possibilità per quest’ultimo di accedere alla nuova misura di pensione anticipata, Quota 100. Stando a quanto riportava il DL n. 4/2019, non sembrava esserci la possibilità di usufruire della nuova possibilità di pensionamento ...

Ultime Notizie Roma del 25-07-2019 ore 08 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno della redazione Gabriella Luigi in studio nuovo strappo nella maggioranza sul caso dei presunti fondi russi alla lega con te in forma il Senato che savoini non c’entra con il governo il MoVimento 5 Stelle diserta però l’aula di Palazzo Madama per protesta contro leader della Lega si doveva essere lui in aula non in pratica ha detto contro con te invece la ...

Ultime Notizie Roma del 24-07-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale con all’informazione ed alla redazione in studio Giuliano Ferrigno critica oggi per i trasporti in Italia dopo la conferma dello sciopero da parte dei sindacati da questa mattina hanno incrociato le braccia scaglioni responsabile di treni Busto Metropol trasporto marittimo autostrade taxi autonoleggio i sindacati attaccano lo sciopero dei trasporti Era proclamato da un mese c’era tutto il tempo per ...

Ultime Notizie Roma del 24-07-2019 ore 19 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione in studio Giuliano Ferrigno all’indomani della svolta di Giuseppe Conte sulla torino-lione il movimento notav attacca la manfrina è finita Ora tocca a noi annuncia per sabato prossimo un grande corteo di protesta verso Piemonte intanto l’ex sindaco Nilo durbiano No TAV promotore nei mesi scorsi della proposta all’unanimità dal dice che ...

Ultime notizie/ Ultim'ora di oggi : bomba Firenze - condannati 3 anarchici - 22 luglio - : Ultime notizie, Ultim'ora di oggi: bomba Firenze, condannati 3 anarchici ma non per tentato omicidio, bensì per lesioni gravissime., 22 luglio 2019,

Ultime Notizie Roma del 24-07-2019 ore 18 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buonasera dalla redazione mercoledì 24 luglio in studio Giuliano Ferrigno in là del MoVimento 5 Stelle alla tav contro il buon senso secondo Matteo Salvini del mercato sulle grandi opere aggiunge sempre rivolto al Movimento 5 Stelle rilancia ora abbassa con i no ai termovalorizzatori poi annuncia di aver ricevuto dalla Procura di Roma l’archiviazione sul caso sia i risparmi uno dei tanti processi resta il no ...

CALCIOMERCATO ROMA NEWS/ L'agente di Hysaj apre alla cessione - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO ROMA NEWS, oggi 24 luglio 2019, ultime notizie: si complica l'affare Alderweireld, intanto spunta tra Higuain e Diaz il nome di Moraes.

CALCIOMERCATO INTER NEWS/ Il Monaco bussa due volte alla porta - Ultime Notizie - : CALCIOMERCATO INTER NEWS, oggi 24 luglio 2019, ultime notizie: l'alternativa a Lukaku è Zapata. Prosinecki parla dell'affare che porterà a Milano Dzeko.

Ultime Notizie Roma del 24-07-2019 ore 15 : 10 : Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione di Roberta Frascarelli momenti di panico nel pomeriggio di ieri al porto turistico di Santa Maria di Leuca Marina di Castrignano del Capo in provincia di Lecce dove Un maxi yacht di 40 metri è andato a schiantarsi contro la banchina distruggendo una barca a vela ormeggiata al terzo braccio in attesa di essere demolita non si registrano feriti su quella barca a vela erano arrivati ...