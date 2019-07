Fonte : quotidianodiragusa

(Di giovedì 25 luglio 2019) Via aalla rassegna "in" promossa dall'associazione culturale Palco Uno con la direzione artistica di Maurizio Nicastro

quotidianodirg : Teatro in spiaggia a Kaucana - VADEOperaRock : Non è una vacanza. Siamo andati in spiaggia a ripassare #VADE #Musica #artrock #Teatro #Euripide #OperaRock #Dioniso - zazoomblog : Teatro in spiaggia a Kaucana - #Teatro #spiaggia #Kaucana -