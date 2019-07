Geli-di On line il nuovo singolo dei The Revers

An Geli na Jolie e il legame speciale con Jacqueline Bisset : Angelina Jolie e Jacqueline Bisset a Parigi Angelina Jolie e Jacqueline Bisset a Parigi Angelina Jolie e Jacqueline Bisset a Parigi Angelina Jolie e Jacqueline Bisset a Parigi Angelina Jolie e Jacqueline Bisset a Parigi Angelina Jolie e Jacqueline Bisset a Parigi Angelina Jolie e Jacqueline Bisset a Parigi Angelina Jolie e Jacqueline Bisset a Parigi Angelina Jolie e Jacqueline Bisset a Parigi Angelina Jolie ha un nuovo film in uscita, la seconda parte di ...

Tennis - WTA Mallorca 2019 : big match a Caroline Garcia - vincono anche Maria Sharapova ed AnGelique Kerber : A differenza di quanto accaduto oggi nel torneo Premier di Birmingham, nel WTA International di Madrid non ci sono problemi di meteo e così si completa il primo turno. Sull’erba iberica spicca la vittoria della francese Caroline Garcia nel big match in rimonta con la bielorussa Victoria Azarenka, battuta 1-6 6-4 7-5. Avanza anche la russa Maria Sharapova, che soffre un set poi liquida la slovacca Viktoria Kuzmova per 7-6 (8) 6-0, mentre ha ...