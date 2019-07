Conte | Io che cerco una nuova maggioranza? Solo fantasie E non farò un mio

Uso WhatsApp con telefono spento in arrivo e anche su iPhone e Android Contemporaneamente : In molti si chiedono se sia possibile l'uso di WhatsApp con telefono spento, oppure se contemporaneamente lo stesso account possa essere utilizzato su Android, su iPhone e perché no anche su Windows Phone. Ebbene, fino a questo momento, le risposte a queste domande erano ufficialmente negative ma ci si sta muovendo inesorabilmente verso una rivoluzione ben precisa. Ne è assolutamente convinto l'autorevole leaker WABetaInfo e quando parla lui, ...

Bucchioni : “Non solo Pépé - novità James Rodriguez : Mendes a lavoro per l’intesa che acContenta tutti” : Bucchioni: “Non solo Pépé, novità James Rodriguez: Mendes a lavoro per l’intesa che accontenta tutti” Bucchioni: “Non solo Pépé, novità James Rodriguez: Mendes a lavoro per l’intesa che accontenta tutti”. Dopo la giornata di fibrillazioni vissuta ieri con l’ arrivo a Dimaro degli agenti di Nicolas Pépé, ecco profilarsi all’ orizzonte un nuovo affare per il club azzurro. Ne parla Enzo ...

Gianluigi Paragone smaschera Luigi Di Maio : "Suo l'ordine di uscire al discorso di Giuseppe Conte" : Quando il premier Giuseppe Conte ha iniziato a parlare nell'Aula al Senato a proposito dell'inchiesta sui presunti fondi russi destinati alla Lega, si è trovato di fronte la desolazione totale. Al suo fianco, sui banchi del governo, solo due ministri, la leghista Giulia Bongiorno e il grillini Ricca

Le parole di Conte sul caso Lega-Russia «mi interessano men che zero» - dice Salvini : Il leader della Lega stamattina non aveva molta voglia di parlare del discorso del presidente del Consiglio

Governo : Conte - ‘fantasia che io cerchi altra maggioranza - voliamo alto’/Rpt : Roma, 25 lug. (AdnKronos) – “E’ una cosa assolutamente fantasiosa che possa cercare in Parlamento maggioranze alternative. voliamo alto”. Lo dice il premier Giuseppe Conte, rispondendo ai cronisti circa le accuse mosse ieri da Matteo Salvini sulla ricerca di maggioranze alternative. Le dichiarazioni del responsabile del Viminale “non le ho lette – dice il presidente del Consiglio lasciando il ristorante ...

Il documento riservato che spiega perché Giuseppe Conte abbia detto sì al TAV Torino Lione : Fanpage.it ha potuto visionare l'appunto riservato alla base della decisione di Giuseppe Conte di dare il via libera definitivo alla realizzazione dell'alta velocità Torino - Lione. A pesare non solo i costi che l'Italia avrebbe dovuto sostenere in caso di rinuncia, ma anche l'aumento del finanziamento europeo e soprattutto la non disponibilità della Francia ad aprire alla completa revisione degli accordi.Continua a leggere

Tav - Grillo : "Molto sContento - decida il Parlamento" | Di Maio : "Lega era contro - ora la celebra - perché?" : Affondo del leader M5s Di Maio contro la Lega: "Ha fatto battaglie contro l'opera e ora è a favore, chiediamoci perché"

Salvini : "Conte m'ha lasciato solo?Mi interessa meno che zero". E poi... : "Se mi sono sentito solo o rassicurato da Conte? Mi interessa men che zero". Salvini contro il premier, irritato da un accenno al ritorno in Aula "nel caso maturino le condizioni per una cessazione anticipata del mio incarico" Segui su affaritaliani.it

Il passaggio del discorso di Conte che Salvini proprio non ha gradito : Nel giorno dell'informativa di Giuseppe Conte al Senato sui presunti finanziamenti russi alla Lega, va di scena l'avvertimento di Matteo Salvini al presidente del Consiglio. "Onestà, coraggio, idee chiare non ci mancano. E lealtà. Io oggi non ho capito, per esempio, perché il presidente del Consiglio, quando è intervenuto in Senato, ha detto 'Se dovessero togliermi la fiducia, tornerò in Senato a chiedere la fiducia'", premette il ministro ...

Tav - Revelli : “Conte? Giochetto di bassa lega a favore di Salvini. Pietra tombale sul M5s” : “Questa operazione di Conte sul Tav è un Giochetto politico di bassa lega, un vero voltafaccia, un grande regalo a Salvini in un momento in cui il ministro dell’Interno è in difficoltà. E proprio perché è in difficoltà, potrebbe essere tentato da far saltare il banco. Questo è un governo morto che non muore. E in questa sospensione produce grandi danni, in primis alla Val di Susa“. Sono le parole del politologo Marco Revelli, ...

Tav - Salvini : “Avete visto? Abbiamo convinto Conte che serve. Partiti dei ‘no’ sempre meno” : “Avete visto? Abbiamo convinto il presidente Conte che la Tav serve e va fatta. Bene così. I Partiti dei ‘no’ sono sempre meno”. A dirlo, in diretta Facebook, il giorno dopo l’annuncio di Giuseppe Conte di voler dare il via libera all’Alta velocità Torino-Lione, il leader della Lega e vicepresidente del Consiglio, Matteo Salvini. L'articolo Tav, Salvini: “Avete visto? Abbiamo convinto Conte che serve. ...

Conte dice sì alla Tav<br> Bloccarla costerebbe più che finirla : Giuseppe Conte cambia idea sulla Tav e smentisce di fatto l’analisi costi-benefici che l'aveva bocciata. Dopo aver espresso tutte le sue perplessità sull’opera, ora il premier assicura che non completare il progetto dell’alta velocità Torino-Lione costerebbe più che portarlo a termine. Dunque "in difesa degli interessi nazionali e in vista della "risposta da dare all'Europa entro venerdì" il presidente del Consiglio dà l’ok ...

Tav - Conte annuncia che si farà - Di Maio : 'Opera dannosa - decidano le camere' : Dopo mesi di discussioni e rimandi, il Premier Giuseppe Conte ha preso una posizione forte sul Tav: a suo parere va fatto, dal momento che un blocco potrebbe costare di più. Salvini gioisce, mentre Di Maio e il Movimento 5 Stelle avanzano l'idea di un voto delle camere, dal momento che, a loro parere, quella rimane un'Opera profondamente dannosa. Le parole di Conte In diretta Facebook da Palazzo Chigi, il Presidente del Consiglio Conte ha infine ...