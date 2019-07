Fonte : ilsole24ore

(Di giovedì 25 luglio 2019) New York -sorprende in positivo con i suoi conti trimestrali mentre, almeno in parte,e interrompe una serie di utili da record. I due colossi...

fisco24_info : Alphabet batte le attese e sprinta in Borsa, ma Amazon delude: New York - Alphabet sorprende in positivo con i suoi… - LaPresse_news : Google, utile Alphabet vola a quasi 10 mld dollari, batte attese -