Tav | Olliver sindaco Chiomonte | “Finalmente | è da un anno che aspettavamo”

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 24 luglio 2019) “Era ora che venissero fatte queste dichiarazioni! Abbiamo appreso quanto detto dal premier con soddisfazione perché ora i lavori andravanti – così Silvano Ollivier,di, sulle dichiarazioni sulla Tav del premier Conte – Abbiamo parecchi disoccupati, mi auguro che vengano riassunti. A prescindere dalle posizioni sulla Tav, questa è la posizione della Valle. Con la partenza del cantiere si farà tutto in modo diverso, ad esempio con contratti a tempo indeterminato. Sono soddisfatto del Governo? No, perché abbiamo aspettato un. Spero che si cambi registro e chediventi un caso di scuola per far vedere come si fle infrastrutture” ha detto ilvalutino. L'articolo Tav,): “Finalmente, è da unche aspettavamo” proviene da Il Fatto Quotidiano.

