Si è spento Rutger Hauer | il replicante di Blade Runner

Fonte : Blastingnews

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Il 19 luglio se n'è andato, l'attore che aveva interpretato il ruoloRoy Batty nel celebre film di fantascienza. La sua scomparsa è stata ufficializzata il 24 luglio dal suo manager a esequie avvenute. Molti lo ricorderanno per il suo monologo cult che recita: "Ho visto cose che voi umani non potreste immaginarvi".: vita e carriera nel mondo del cinemanacque nel 1944 in Olanda da una famiglia di attori. Impaziente e irrequieto, appena quindicenne salì a bordo di un piroscafo mercantile per un anno, per seguire il percorso del nonno capitano di goletta. Successivamente si iscrisse a un istituto di arte drammatica, ma trascorse il tempo a scrivere poesie. Dopo la cacciata dalla scuola, approdò nella Marina Olandese. L'esperienza fu breve, in quanto evase cercando di far credere ai suoi superiori di avere infermità mentali. E così ...

LaStampa : Si è spento nella sua casa nei Paesi Bassi dopo una breve malattia.. - imperoweb : Dopo una lunga malattia si è spento Rutger Hauer il grande interprete di Blade Runner e Ladyhawke #BladeRunner… - ElisaCuccolo : RT @LaStampa: Si è spento nella sua casa nei Paesi Bassi dopo una breve malattia.. -