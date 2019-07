Salute | obesità o sovrappeso a 60 anni accelerano l’invecchiamento del cervello di 10 anni

Salute : i bimbi e gli adolescenti presi in giro per il peso hanno più rischio di obesità : L‘obesità può essere influenzata anche dall’opinione pubblica, o meglio: essere presi in giro dai compagni di scuola per il proprio peso si traduce in un aumento del rischio di diventare obesi con il passare degli anni. Lo rivela uno studio dei ricercatori dell’Uniform Services University of the Health Sciences di Bethesda e dei National Institutes of Health (Usa), pubblicato su ‘Pediatric Obesity’. Secondo ...