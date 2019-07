Pd Campidoglio | sì a differenziata ma no a trasbordo

Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Roma – “Basta rincorrere l’emergenza e terrorizzare il territorio con pensate come quelle delle aree diper i rifiuti indifferenziati. Si scelga con orgoglio di puntare sulla raccolta, sulla minor produzione di rifiuti e sulla sostenibilita’ ambientale e sociale. Nel dire un secco NO alle aree diin aree popolate di cittadini e servizi come il quartiere di Labaro o di Saxa Rubra, ma in generale al principio della non programmazione in tutta la Citta’, Roma Capitale tiri fuori il coraggio enunciato tre anni fa in campagna elettorale e inizi ad investire sul futuro dei nostri figli. Chiediamo l’estensione della raccoltaporta a porta, oggi ferma, dopo un periodo florido che era arrivato a raggiungere fino a 48 mila abitanti nel nostro Municipio dopo 20 anni di nulla. Solo il ‘porta a porta’ ...

