MotoGP | fissata la data del rientro in gara di Jorge Lorenzo | appuntamento al GP di Gran

Oggi è stata ufficialmenteladelindi, l'è per il GP diBretagna che andrà in scena a Silverstone nel weekend del 23-25 agosto. Il centauro della Honda aveva riportato la frattura delle vertebre T6 e T8 cadendo durante le prove libere del GP d'Olanda lo scorso 30 giugno, la botta subita ad Assen costringerà lo spagnolo a saltare anche agli appuntamenti in Repubblica Ceca (4 agosto) e in Austria (11 agosto) dove verrà sostituito da Stefan Bradl. Il Team HRC spiega quali sono le condizioni di: "Avendo lavorato durante la pausa estiva per il suo recupero, le condizioni disono migliorate ma rimane con alcuni dolori e la sua posizione in moto è limitata. È quindi stato fissato ila Silverstone".

