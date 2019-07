Manifest | la scomparsa di Cal | anticipazioni trama quarta puntata 24 luglio

Fonte : tvzap.kataweb

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Mercoledì 24, in prima serata su Canale 5 dalle 21.25 in poi, va in onda il penultimo appuntamento stagionale con la serie tv, capace di conquistare il pubblico di Mediaset. Com’è ormai noto, si tratta di un thriller, una serie mystery che gioca con la tensione e che corre a perdifiato verso la soluzione finale. L’ultimo episodio in onda mercoledì 31.mercoledì 24Venti trasversali Tutti i passeggeri, portati in un luogo segreto sulla spiaggia, sono in stato catatonico. Uno di loro si risveglia, ma non ricorda nulla della propria vita. Scie di condensazione Ben e il capitano Daly si mettono sulle tracce di Roger Mencin, un meteorologo che studia i “fulmini neri” che sono forse la causa di quanto accaduto al volo 828. Punto di fuga Cal è scomparso, e Ben e Grace, seguendo le indicazioni dei suoi ...

Maurizi26944310 : RT @axelvassallo: I passeggeri del volo #MontegoAir 828 sono connessi con qualcuno che non era su quel volo... La verità sulla scomparsa de… - Giancar27962515 : RT @axelvassallo: I passeggeri del volo #MontegoAir 828 sono connessi con qualcuno che non era su quel volo... La verità sulla scomparsa de… - ManuBianco96 : RT @axelvassallo: I passeggeri del volo #MontegoAir 828 sono connessi con qualcuno che non era su quel volo... La verità sulla scomparsa de… -