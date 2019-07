LG G6 | G7 fit e Q7 con Android 9 0 Pie | il comunicato ufficiale

Fonte : optimaitalia

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Dopo aver investito i top di gamma LG G7 ThinQ e V40 ThinQ, sta per arrivare il momento di ricevere l'aggiornamento ad9.0 Pie anche per i vari LG G6, G7 fit e Q7, in modo tale possano a propria volta usufruire delle ultime novità previste per la categoria mobile. Ilstampa appena arrivato in Redazione non lascia spazio ad altri dubbi: il trio composto da LG G6, G7 fit e Q7 inizierà ad essere raggiunto dall'upgrade il prossimo autunno, per poi poter essere installato attraverso l'app Centro Aggiornamenti di ciascun device. Tutte le informazioni relative alle novità software apportate dall'aggiornamento ad9.0 Pie saranno oggetto di successivo ragguaglio, al momento dell'avvenuta disponibilità dello stesso. LG G6 è un ex top di gamma ancora molto in voga, che ha fatto da antesignano ai display in formato 18:9. Il dispositivo vanta una doppia fotocamera ...

