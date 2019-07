Lavoro | Assolavoro | bene semplificazione ma in quadro normativo stabile

Fonte : today

(Di mercoledì 24 luglio 2019) Roma, 23 lug. (Labitalia) - Gli obiettivi die codificazione normativa sono sempre ...

mcpgaan : RT @SenatoStampa: Delega semplificazione e codificazione #lavoro. In 11a Commissione, audizioni informali #Confindustria, #ReteImpreseItali… - Alfeo2Alfeo : RT @assolavoro: ?Per molti le #ferie estive sono un traguardo molto vicino: mare, sole e relax. Per altri il meritato riposo è ancora un mi… - Alfeo2Alfeo : RT @SenatoStampa: Delega semplificazione e codificazione #lavoro. In 11a Commissione, audizioni informali #Confindustria, #ReteImpreseItali… -