Cosa sta succedendo davvero tra Iran e Stati Uniti?

Fonte : wired

(Di mercoledì 24 luglio 2019) (foto: AFP/Getty Images) Il regime degli ayatollah a Teheran, che ha appena festeggiato i 40 anni al potere dopo la cacciata dello scià filo-occidentale Reza Palhavi, è in grave difficoltà stretto nella morsa delle sanzioni americane che impediscono la vendita del petrolio, la maggior fonte di incassi per lo stato. Che il regimeiano sia sempre più disperato lo prova la notizia di colloqui segreti in corso in Norvegia tra rappresentati del governoiano e quattro partiti curdi; trattative così serie e articolate al punto che i curdi hanno chiesto che a capo della delegazioneiana fosse designato l’esperto diplomatico Mohammad Kazem Sajjadpour, ex ambasciatore del paese alle Nazioni Unite. La mossa dovrebbe servire per evitare, in caso di conflitto con gli Usa, di dover affrontare una quinta colonna interna di oppositori, come avvenne nell’Iraq di Saddam Hussein. ...

