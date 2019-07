Sardegna | Solinas sceglie due fedelissimi del partito come consulenti Costo? Un milione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 luglio 2019) Un geometra e un perito tecnico. Il primo si chiama Franco Magi e dovrà dividersi tra lo studio e un’aula del Tribunale di Cagliari, dove il 19 maggio scorso si è tenuta la prima udienza del processo che lo vede imputato per turbativa d’asta. Il perito tecnico è Christian Stevelli, noto soprattutto per i ruoli nell’azienda di famiglia, da sempre nel ramo del nolo autobus. Ad accomunarli, la militanza attiva nelSardo d’Azione e la fedeltà assoluta al presidente della Regione, Christian, che poche settimane fa li ha voluti nel suo ufficio. Il compenso che percepiranno dalle casse della Regione: 100mila euro lordi l’anno. Circa 6mila euro netti al mese per i prossimi cinque anni.totale per le casse pubbliche: più di 986mila euro. La stipula dei contratti è avvenuta sulla scorta di una legge regionale del ...

