Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 22 luglio 2019) In questa2019 sono stati proposti molti nuovidie anche molti styling; in particolare sono molto amate da tutte le donne le. Quest'ultime possono essere portare in mille modi diversi, a seconda delle varie occasioni: di seguito le ultime tendenze a tal proposito. Nuove chiome Leerano un vero must degli anni '90, ma ultimamente sono state riscoperte e sfoggiate anche da molte celebrità. L'attrice Yara Shahidi ha creato delle treccine verticali e poi le ha fermate in un bun e modellate con il gel: in questo modo il look finale è davvero molto originale. La famosa Lucy Boynton ha pensato bene di realizzare una treccia sul suo bob, ma solamente da un lato della testa. Quest'ultima proposta è veramente molto veloce da ricreare e inoltre regala un look molto chic. L'hairstylist Guido Palau ha ideato una nuova acconciatura per la sfilata di ...

yleniamarco1 : Tagli di capelli per l'estate: il bob, le micro trecce e il balayage - VanityFairIt : Per trasformare i 50 nei nuovi 40 - nstyle83 : I nostri (pochi) giorni di chiusura per le vacanze: a parte dal 13 al 15 Agosto compresi, il resto dell'estate lo p… -