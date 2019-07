Serena Rossi e Davide Devenuto Baci e coccole al mare | nozze entro l' anno?

Chi è Davide Devenuto - il fidanzato di Serena Rossi : Davide Devenuto è il fidanzato di Serena Rossi e il grande amore della sua vita. Classe 1972, l’attore ha conosciuto la conduttrice e showgirl sul set di Un Posto Al Sole dove lui dal 2003 interpreta Andrea Pergolesi, mentre lei ha vestito i panni di Carmen Catalano. Originario di Roma, da anni Davide viaggia verso Milano per arrivare sul set della celebre fiction. La sua avventura nel mondo della recitazione è iniziata quando aveva 25 ...

Gigi Proietti con Serena Rossi nella Serata Bocelli a settembre su Rai1 (Anteprima Blogo) : L'appuntamento è fissato per sabato 14 settembre in prima Serata su Rai1 per la Serata Bocelli Ali di libertà. Un appuntamento tutto musicale con protagonista il grande cantante toscano che farà dono allo sterminato pubblico della prima rete della televisione pubblica di una Serata specialissima a tutta musica.Lo spettacolo musicale si svolgerà presso il teatro del Silenzio in quel di Lajatico in provincia di Pisa. Una grande Serata fra ...

Io Sono Mia/ Anticipazioni del film su Mia Martini con Serena Rossi - replica - : Io Sono Mia, film tv Rai1, Anticipazioni del film su Mia Martini con Serena Rossi in replica oggi, 6 luglio, in seconda serata

Serena Rossi annulla il matrimonio e torna su Rai1 con Mia Martini : Io sono Mia: Serena Rossi stasera su Rai1 con la replica del film dedicato a Mia Martini Sarà di nuovo in onda oggi, sabato 6 luglio 2019, in prima serata su Rai1 Io sono Mia, il film sulla vita di Mia Martini, trasmesso in prima visione tv a metà febbraio, dopo la settimana del Festival di Sanremo. La protagonista di Io sono Mia, con il ruolo di Mia Martini, come tutti ricordano è la bravissima Serena Rossi. La regia del film è di Riccardo ...

Io sono Mia : anticipazioni trama e cast del biopic su Mia Martini con Serena Rossi : Sabato 6 luglio, dalle 22.30 in poi su Rai1, va in onda in replica il biopic sulla vita di Mia Martini, con un’ispiratissima Serena Rossi nel ruolo della cantante tragicamente scomparsa. Il film per la tv, dal titolo Io sono Mia, è stato realizzato anche con l’aiuto, i consigli e la consulenza della sorella dell’artista, Loredana Bertè, sorella di Mimì. LEGGI ANCHE: Leda Berté, la sorella di Loredana, contro il film su Mia ...

Serena Rossi si emoziona ancora quando parla di Mia Martini. Al Teatro Antico di Taormina l'attrice napoletana ha cantato Almeno tu nell'universo e ha ritirato il Nastro d'Argento Speciale proprio per la sua interpretazione nel film biografico Io sono Mia. «Dedico questo riconoscimento a Mia Martini che mi sta portando molta fortuna – dichiara la Rossi, che lo scorso anno ...

Via Col Film è il podcast di Vanity Fair dedicato al cinema. Disponibile su Itunes, Spreaker e Spotify ogni venerdì vi porta a scoprire – senza spoiler e senza raccontare troppo della trama – le uscite più interessanti del weekend in sala. E sì, anche adesso che è cominciata l'estate: perché non è più come una ...