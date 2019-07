Incendio in studio | Mentana interrompe il tg

TgLa7 - Incendio in studio. Mentana : «Sta andando a fuoco - devo interrompere» – Video : Enrico Mentana, TgLa7 Allarme incendio al TgLa7. Quello condotto stasera da Enrico Mentana è stato un telegiornale infuocato, nel vero senso della parola. Mentre l’edizione delle 20 stava per concludersi, lo studio del notiziario ha iniziato a prendere fuoco. L’incendio, che ha richiesto l’intervento dei Vigili del fuoco, ha costretto Mentana ad abbandonare la sua consueta postazione ed a concludere la diretta dagli studi di In ...

La7 - Incendio in studio durante il tg : Enrico Mentana interrompe la diretta VIDEO : Paura negli studi televisivi de La7, dove durante la diretta del TgLa7 condotto da Enrico Mentana è scoppiato un incendio. Il direttore Mentana ha interrotto la diretta per il rogo...

Incendio in uno studio di animazione a Kyoto : 33 morti - il sospetto autore del gesto ha gridato “crepate” : Le vittime accertate dell’Incendio che è divampato oggi a Kyoto, in Giappone, sono 33: sarebbe stato un 41enne ad appiccare le fiamme all’interno dello studio di animazione. Il bilancio è stato fornito dai vigili del fuoco della città, secondo i quali non ci sarebbero più dispersi. In tutto, al momento dell’Incendio, si trovavano nell’edificio una settantina di persone. Citando testimoni, l’emittente televisiva ...

