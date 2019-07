Il Pd sbanda pure all’opposizione | Zingaretti e Renzi pari sono

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 22 luglio 2019) Come dare torto ache su twitter scrive che “l’opposizione deve fare opposizione”? La mozione contro Salvini, di Boschi & co, non è stata sostenuta daavanzando provvisori quanto vaghi motivi da ricondurre a un supposto effetto di rapido compattamento della maggioranza gialloverde.Va fatta la mozione di #sfiducia a Salvini. Se i 5S la votano, finisce l’esperienza del peggior governo della storia repubblicana. Se lo salvano di nuovo, avranno perso ogni credibilità. L’opposizione deve fare l’opposizione: questo è il modo per portare Salvini in aula— Matteo(@matteo) July 18, 2019Incomprensibile un ragionamento del genere che lascia presupporre una centralità del Pd che, al contrario, nessuno se lo fila. A partire dagli elettori. Perché è vero quanto sostiene il sondaggista Antonio Noto, che il 55% degli ...

