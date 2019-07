Governo | per ora è solo crisi di nervi Su Salvini monta la pressione del Nord

Governo - per ora è crisi solo di nervi. Su Salvini monta la pressione del Nord : Il logorio del rapporto tra gli alleati gialloverdi è vicino al livello di guardia. Ma per adesso la crisi è solo di nervi e nel Governo è guerra di...

Roberto Maroni a Libero : "Perché Matteo Salvini non farà cadere ora il Governo. Ma c'è già la data del voto" : Presidente Maroni non giriamoci intorno, secondo lei il governo sta per cadere sull' autonomia? «Beh, stiamo parlando di un tema molto importante sia per i presidenti di Regione che per un governo a trazione leghista... Ragionando nell' ottica della politica che ho conosciuto io, direi che non c' è

Renzi attacca Franceschini : “Ha perso tutto e ancora dà lezioni - mai al Governo con M5s” : Matteo Renzi passa al contrattacco e se la prende con Dario Franceschini e con la sua proposta di aprire al Movimento 5 Stelle. "Mi sono dimesso dalla guida del governo tre anni fa, mi sono dimesso dalla segreteria un anno e mezzo fa: mi sono dimesso, io, che pure ho vinto a casa mia, a differenza di chi è sempre lì, dai tempi del governo D’Alema, a spiegarci come va il mondo dopo aver perso tutto", afferma.Continua a leggere

Brexit - Johnson verso la guida del Governo : si dimettono altri due ministri. Alle 17 scade il termine per votare successore di Theresa May : Nel giorno in cui scade il termine ultimo per votare il successore di Theresa May tra gli iscritti Tory, Boris Johnson sembra ormai sulla soglia di Downing Street. Ma la sua sempre più probabile nomina a nuovo primo ministro britannico, colui che dovrà chiudere definitivamente il dossier Brexit, dopo i ripetuti fallimenti della premier uscente, continua a mietere vittime. Dopo che domenica il Cancelliere dello scacchiere britannico (ministro ...

Luigi Di Maio - il complotto contro il Governo : "Perché un certo sistema vuole farci cadere" : Il complotto è nel dna dei grillini. Già, vedono complotti da tutte le parti. E l'ultimo viene "sventolato" da Luigi Di Maio su Facebook. Il capo politico, facendo il punto sulle tensioni che attraversano il governo, afferma di aver compreso cosa stia accadendo. Roba da complottisti. "Buongiorno a t

La Casa di Carta - Luka Peros - Jaime Lorente e Miguel Herran a DM : «Il Professore non fa politica ma difende i deboli dal Governo tiranno» – Video : Luka Perso, Jaime Lorente, Miguel Herran “Noi siamo la Resistenza e non ci nasconderemo“. La Casa di Carta riparte con un nuovo e temerario piano del Professore che stavolta prevede anche l’utilizzo del consenso popolare. Quello da lui orchestrato, però, non sarà un gesto politico in senso stretto: ne è convinto l’attore Luka Peros, new entry nel cast della serie Netflix nel ruolo di Marsiglia, che abbiamo incontrato ...

SCENARIO/ Conte e lo "schema von der Leyen" per blindare il Governo in crisi : Lo scontro Salvini-Di Maio appare archiviato, ora si apre quello con Conte. Ma il ministro dell'Interno ha già le mani legate dalla manovra

Bruno Vespa : "Vi spiego perché il Governo tiene e per ora non si tornerà alle urne" : Matteo Salvini "non chiama la crisi di governo perché teme che ne nasca un altro senza di lui". Parola di Bruno Vespa che nel suo editoriale su il Giorno traccia uno scenario sull'esecutivo giallo-verde. Il leader della Lega, spiega il direttore di Porta a porta è uno "dei pochissimi a pensarla così

Fondi russi alla Lega - Zingaretti : “Salvini ha paura di venire alle Camere. Gravissimo e inquietante. Governo? Esperimento fallito” : “È Gravissimo il fatto che il ministro dell’Interno, da giorni sollecitato a riferire in Parlamento, ne parla dappertutto ma ha paura a parlarne di fronte alle Camere. E’ molto inquietante“. Sono le parole del segretario del Pd, Nicola Zingaretti, intervistato da Lanfranco Palazzolo per Radio Radicale, sul caso dei Fondi russi al Carroccio. Circa il futuro del governo gialloverde, Zingaretti osserva: “Crisi ...

Governo - crisi evitata (per ora) Ma Salvini resta col colpo in canna : Il timer delle elezioni politiche anticipate a settembre è disinnescato ma il Governo Conte naviga a vista imbarcando acqua senza che né Di Maio né Salvini facciano niente perché non affondi. Come nel gioco dell’oca si torna alla casella di partenza Segui su affaritaliani.it

La finestra per il voto non è chiusa - ma è difficile che si arrivi alla crisi di Governo : La finestra per il voto anticipato non è ancora chiusa anche se la strada della crisi è impervia. È evidente che rispetto a giovedì sera c'è stato un tentativo di abbassare le tensioni da parte di Salvini e Di Maio. Tuttavia i nodi restano sul tavolo. Così i dubbi della Lega, riferiscono fonti parlamentari del partito di via Bellerio, su come muoversi. Il ragionamento del vicepremier è legato ancora alla possibilità o meno di continuare con ...

Il piano di Salvini contro Conte per un Governo a trazione Lega : Il giallo sul colloquio al Colle. Sfogo del premier: «Mi minaccia con la crisi? Io un lavoro ce l’ho»

Governo : Renzi - ‘tanto rumore per nulla - poltrone non le lasciano’ : Roma, 19 lug. (AdnKronos) – “Tanto rumore per nulla: quelli le poltrone non le lasciano. Litigano, discutono, si insultano. Ma loro preferiscono bloccare l’Italia che dire la verità. Nessuna crisi di Governo, dunque, solo l’ennesima crisi di nervi di due tardo adolescenti litigiosi”. Lo scrive Matteo Renzi su twitter. L'articolo Governo: Renzi, ‘tanto rumore per nulla, poltrone non le lasciano’ ...

Governo : per M5S anche ministri Lega nel mirino - rimpasto si fa ‘large’ (2) : (AdnKronos) – Superati i venti di crisi, almeno all’apparenza, prende corpo di ora in ora l’ipotesi rimpasto. E sebbene il premier, nel corso di una conferenza stampa a Palazzo Chigi, abbia difeso a spada tratta tutti i ministri del suo Governo, la Lega alza il tiro, con il capogruppo lumbard al Senato, Massimiliano Romeo, che ha accusato alcuni ministri 5 Stelle di frenare l’azione di Governo. In casa M5S si guarda con ...