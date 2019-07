Formisano | “Sarà una campagna abbonamenti da fuochi d’artificio Partirà il 25 luglio”

Fonte : ilnapolista

(Di lunedì 22 luglio 2019) Un buongiorno a tutti i lettori de “Il Napolista”, siamo in attesa dell’inizio della presentazione della nuovadella SSC Napoli per la stagione 2019/2020. A parlare l’head of operations sales & marketing della società azzurra Alessandro, con lui il direttore dell’area comunicazione Nicola Lombardo. Prende la parola Alessandro: “One city, one club, on passion. Questo è il nostro concetto per l’abbonamento e non solo. Dobbiamo ringraziare il governatore della Regione prima di tutti se oggi abbiamo uno stadio San Paolo riqualificato. L’impianto è più funzionale ma anche più bello, non piove più rispetto a prima, tutta la riqualificazione delle gradinate ha portato anche dei sediolini più larghi e a norma Uefa, sono decisamente più comodi. Proprio per questo abbiamo colto l’opportunità di fare ...

sscnapoli : ?? #Formisano a @kisskissnapoli “Sarà una campagna abbonamenti pirotecnica. Prezzi più bassi e novità straordinarie”… - SSCNapoliNews : RT @claudioruss: Formisano: “Il Napoli pubblica oggi tutti i prezzi minimi per le partite di campionato, l’abbonato ha la certezza che sarà… - claudioruss : Formisano: “Il Napoli pubblica oggi tutti i prezzi minimi per le partite di campionato, l’abbonato ha la certezza che sarà conveniente” -