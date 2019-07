Calciomercato Roma | serve un difensore centrale | spunta l’idea Rugani

Fonte : calcioweb.eu

(Di lunedì 22 luglio 2019)– Laè al lavoro sul mercato per regalare a Fonseca altri rinforzi. La partenza di Manolas è una grossa lacuna da colmare. L’arrivo di Gianluca Mancini copre in parte il problema, ma per numero e per le difficoltà che sta incontrando Fazio, la società cerca un altro profilo in quel ruolo. Resta forte l’interesse per Alderweireld del Tottenham, ma gli inglesi continuano a sparare alto per ilbelga. Eccore allora un nome nuovo: Daniele. Come riporta la Gazzetta dello Sport, ildella Juventus è un profilo che piace a Trigoria. Anche ildella Nazionale ha un costo elevato (almeno 30 milioni) e un ingaggio non sottovalutabile. Gianluca Petrachi tiene in caldo anche la pista che porta a Lucas Verissimo,brasiliano seguito in passato anche dal Torino. Ilha un prezzo più accessibile ...

DiMarzio : #Roma, adesso #Veretout è anche ufficiale ?? Tutte le cifre ?? - GoalItalia : Higuain sempre più verso la Roma: ingaggio spalmato e buonuscita dalla Juventus per il 'Pipita' ?? - Gazzetta_it : #Calciomercato, #Roma, #DeRossi ha deciso, giocherà nel #BocaJuniors -