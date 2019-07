Passeggiata culturale | sabato 20 luglio

Fonte : romadailynews

(Di domenica 21 luglio 2019) Ci incontreremo a Piazza del Quirinale, uno dei sette colli su cui venne fondata Roma che spazia sul panoramico Campo Marzio fino alla cupola di San Pietro. Qui svetta l’omonimo palazzo, residenza ufficiale del Presidente della Repubblica Italiana, già residenza papale e sede ambita da Napoleone che lo fece restaurare. Lo incorniciano il settecentesco Palazzo della Consulta , realizzato da Ferdinando Fuga, e la Fontana dei Dioscuri, voluta da papa Sisto V, realizzata da Domenico Fontana e destinata a portare acqua ai colli Viminale e Quirinale. Non potevamo ovviamente escludere la prestigiosa Fontana di Trevi nota a livello mondiale e attraversare una delle più famose vie di Roma per i suoi locali unici e per i negozi che ospitano i grandi brand della moda italiana e internazionale. Attraverso la Galleria Alberto Sordi raggiungeremo Piazza Colonna, al cui centro svetta il prestigioso ...

