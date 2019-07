Maximulta per Google | YouTube spia i bambini per inviare pubblicità mirate

Fonte : Blastingnews

(Di domenica 21 luglio 2019) Quante volte ci siamo sorpresi dell'apparizione dionline riguardanti esattamente l'argomento che ci interessava? Ebbene, a quanto sembra non era soltanto suggestione, ma qualcosa di strano dietro c'è davvero. Infatti orariceverà una mega multa per averto gli utenti dicon un'età inferiore ai 13 anni. A quanto sembra, le informazioni raccolte venivano utilizzate per. La multa aIn arrivo una multa milionaria per. Non si sa ancora a quanto ammonterà la cifra, ma sembra certo che sarà davvero grande. A quanto risulta dalle indagini, infatti, uno dei più grandi giganti del web è stato ritenuto colpevole di aver violato il COPPA. Questa è una legge che tutela tutti i giovani utenti con un'età inferiore ai 13 anni, e che impedisce che costoro siano tracciati tramite il "targeting" commerciale, il meccanismo che appunto ...

