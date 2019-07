L' Anm boccia il sorteggio dei membri del Csm in ogni versione Caputo

Fonte : huffingtonpost

(Di domenica 21 luglio 2019) Ilper designare idel Csm? Per l’Anm è incostituzionale, anche se avviene dopo una prima elezione. Il comitato esecutivo centrale del parlamentino delle toghe torna a parlare del progetto di Bonafede. Non lo stronca del tutto, ma mette in guardia dai rischi di una “riforma emozionale”. Ilper la composizione del Csm - che nel disegno del Guardasigilli conterebbe 20 togati, contro i 16 attuali - ”è manifestamente incostituzionale in tutte le sue versioni”, ha detto il presidente dell’Anm Luca Poniz, che hato anche l’ultimacontenuta nella riforma. Il segretario del sindacato dei magistrati, Giuliano, ha evidenziato il carattere “emozionale” e la volontà “punitiva” nei confronti della magistratura sottesi ad alcune norme della riforma. ...

