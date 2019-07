NPD | Nintendo Switch è stata la console più venduta nella prima metà del 2019

eurogamer

(Di venerdì 19 luglio 2019) I dati mensili di NPD non svelano notizie solamente sul software, ma chiariscono anche l'andamento del mercato hardware negli Stati Uniti. Stando al report della compagnia, c'è una piccola informazione in più per quanto riguarda ladell'anno.Secondo NPD Group,è stato, ancora una volta, "l'hardware più venduto negli Stati Uniti per il mese di giugno". È anche la "piùdel". L'invecchiamento della generazione attuale diha reso ilun po' più problematico per Microsoft e Sony e la prossima generazione è ancora a un anno di distanza. Per questo, secondo l'analista di NPD, Mat Piscatella, "è l'unica piattaforma in crescita anno su anno. La spesa in hardware nel giugnoè scesa del 33% rispetto a un anno fa, a $ 235.000.000. La spesa in hardware da inizio anno è diminuita del 20% rispetto a un ...

Eurogamer_it : #NintendoSwitch è stata la console più venduta nella prima metà del 2019. -