Migranti | tutti i numeri | calano le morti in mare e pure gli arrivi in Ue

Migranti - Von der Leyen : “Bisogna aiutare le persone in mare - salvarli tutti è un obbligo” : La candidata alla presidenza della Commissione Ue, Ursula von der Leyen, parla di Migranti confrontandosi con i gruppi del Parlamento europeo: "È un obbligo soccorrere le persone in pericolo in alto mare. E per questo è estremamente importante ridare vita alla missione Sophia". Von der Leyen punta anche a una riforma del trattato di Dublino.Continua a leggere

Migranti - Cacciari : “È in corso una mutazione antropologica. Discorsi sui diritti umani sono tutti andati a farsi fottere” : “Lega? Certamente va al 38% nei sondaggi non solo per la propaganda sui Migranti, ma perché non si risolve nessuno dei grandi problemi di questo Paese. E allora chi grida al nemico, agli avversari alle porte, ai barbari che ci minacciano vince perché almeno dice qualcosa”. sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dal filosofo Massimo Cacciari, che ribadisce le ...

Migranti - la replica del Viminale a Trenta : con Sophia 18mila Migranti tutti in Italia : Il Viminale replica alle dichiarazioni della ministra della Difesa, Elisabetta Trenta, che aveva difeso la missione europea Sophia. "18.390 migranti in Italia con la missione Sophia", comunicano fonti del ministero. E Matteo Salvini: "Ditemi se il contrasto dell’immigrazione clandestina è recuperare decine di miglia di immigrati in giro per il Mediterraneo e portarli tutti in Italia".

Alan Kurdi - Malta concede lo sbarco dei Migranti ma saranno tutti ricollocati : Mentre i migranti sul veliero Alex di Mediterranea sono stati sbarcati poco prima dell'una di notte a Lampedusa, la nave Alan Kurdi ha cambiato rotta dirigendosi verso Malta. Dopo aver nega...

Alan Kurdi - Malta autorizza lo sbarco dei Migranti : saranno tutti ricollocati : Mentre i migranti sul veliero Alex di Mediterranea sono stati sbarcati poco prima dell'una di notte a Lampedusa, la nave Alan Kurdi ha cambiato rotta dirigendosi verso Malta. Dopo aver nega...

La Libia valuta il rilascio di tutti i Migranti nelle carceri : “Loro sicurezza non è garantita” : Il governo libico del premier Fayez al Sarraj, dopo la strage nel centro di detenzione di Tajoura, avvenuta ieri, sta considerando il rilascio di tutti i migranti nei centri di detenzione, "perché la loro sicurezza non può essere garantita". Lo ha riferito il ministro dell'Interno Fathi Bashagha al 'The Libya Observer'Continua a leggere

