Manuel Agnelli | X Factor non mi manca ma non esserci è straniante Il mio erede?

(Di venerdì 19 luglio 2019), frontman degli Afterhours ed ex giudice di X, ha deciso di intraprendere un percorso da solista, mettendo in stand-by il lavoro con la band per un po’. Lo dichiara in un’intervista a La Stampa. I fan non devono però disperare: il concerto al Cinzella Festival di Taranto del 19 agosto non sarà l’ultimo in generale. Il cantante assicura che la band prima o poi tornerà a suonare assieme.ha iniziato il suo percorso da solista a fine marzo con un tour nei teatri. An Evening with, questo il titolo dello spettacolo, ha portato il rocker italiano, accompagnato dal poli-strumentista D’Erasmo, per un mese in giro per il paese, da Palermo a Cesena. Quel tour con Rodrigo D’Erasmo è stato un successo inaspettato, per dimensioni. La gente non sapeva nemmeno cosa sarebbe andata ...

