FINANZA Lo stop a Libra svela una bolla nel Bitcoin

Migranti - Comitato sicurezza : “Navi di Marina e FINANZA a difesa dei porti”. Conte ai ministri : “Stop sovrapposizioni” : La Marina Militare e la Guardia di Finanza metteranno in campo le loro navi per controllare le partenze dei Migranti e “a difesa” dei porti italiani. E’ una delle novità emerse dal Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza presieduto dal ministro dell’Interno, Matteo Salvini, che dunque rilancia sulla necessità di impiegare navi aerei militari “per contrastare l’immigrazione clandestina”. In serata ...