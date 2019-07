Falcone-Borsellino | la scatola nera delle stragi è in un hangar della polizia

Rai : Fava - 'su Falcone e Borsellino passiamo dalla celebrazione alla bestemmia' : Palermo, 13 giu. (AdnKronos) - "Noi oscilliamo fra considerare Borsellino e Falcone come Madonne da portare in processione una volta l'anno a un giovanotto che si presenta in televisione e racconta la sua favoletta sgrammaticata. Abbiamo perso non soltanto la memoria ma un po' anche il senso della r

Salvatore Borsellino : “Insulti a mio fratello e a Falcone su Rai2? Il problema non è quel mentecatto ma averlo invitato” : “Il vero problema non è tanto che questo mentecatto abbia detto quelle parole, perché da lui non ci si poteva aspettare altro. Il problema è stato invitare questo mentecatto e addirittura averlo fatto sedere su un trono, in modo da dargli visibilità. quelle persone non cercano che quello”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, da Salvatore Borsellino a proposito degli insulti pronunciati nella ...

Rai : Musumeci - 'a Realiti oltraggio intollerabile a Falcone e Borsellino' (2) : (AdnKronos) - "Mi auguro - conclude il governatore - che i dirigenti della Rai sappiano assumere le necessarie e ferme determinazioni perché possa essere cancellata questa vergogna. Non si può assolutamente tollerare che la più importante televisione italiana possa dare spazio, anche per un solo sec

Rai : Musumeci - 'a Realiti oltraggio intollerabile a Falcone e Borsellino' : Palermo, 11 giu. (AdnKronos) - "Ormai non ci sorprende più niente. Due giorni fa Rai Due, nel programma Realiti ha trasmesso un indegno attacco alla memoria di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Non ce lo aspettiamo in generale da qualsiasi televisione, in particolare dal servizio pubblico. Legger

Insulti a Falcone e Borsellino in Rai - Pandetta : mai offeso - sono eroi : Insulti a Falcone e Borsellino in Rai, Pandetta: mai offeso, sono eroi Dopo le polemiche per le dichiarazioni dei due cantanti neomelodici al programma "Realiti", il nipote del boss ergastolano Salvatore Cappello si difende: "Io ho parlato degli sbagli che ho fatto da adolescente". La procura di Catania ha aperto ...

Realiti - insulti in diretta a Falcone e Borsellino. Freccero : “Mi scuso pubblicamente”. Maria Falcone : “Dobbiamo davvero parlare di questo imbecille?” : FQ Magazine Valeria Valeri è morta a 97 anni: addio alla mamma di Gian Burrasca Non si placano le polemiche su Realiti, il programma di Enrico Lucci che al debutto ha dato spazio a due neomelodici: Leonardo Zappalà in arte Scarface e Niko Pandetta detto Tritolo, nipote di Turi Cappello, boss condannato all’ergastolo per mafia. Il primo dopo aver ...

Realiti - offese a Falcone e Borsellino. Salini si scusa : «Inaccettabile - non ci sono giustificazioni» : Realiti, Rai2 “Quello che è avvenuto è inaccettabile“. Le offese in diretta a Falcone e Borsellino hanno spinto l’AD Rai Fabrizio Salini ad intervenire in prima persona. Lo scorso 5 giugno, i due giudici antimafia erano stati insultati su Rai2 dal cantante neomelodico siciliano Leonardo Zappalà, intervenuto come ospite nella prima puntata di Realiti, il nuovo programma di Enrico Lucci. Davanti alle immagini degli eroici ...

Insulti a Falcone e Borsellino in programma Rai - al via istruttoria : Insulti a Falcone e Borsellino in programma Rai, al via istruttoria Nella prima puntata di “Realiti”, in onda il 5 giugno e condotta da Enrico Lucci, sono apparsi due cantanti neomelodici siciliani e le loro frasi hanno scatenato le polemiche. Ad Salini si scusa: “Inaccettabile”. La Procura di Catania apre ...

Caso Falcone-Borsellino : ora la Procura di Catania apre inchiesta su Realiti : Pina Francone La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta, al momento senza indagati, sulla trasmissione di Rai Due, dopo gli insulti ai due magistrati uccisi dalla Mafia Non ha fatto tanti ascolti, anzi, ma la prima puntata di Realiti ha fatto scalpore. E ora, dopo le tante-tantissime polemiche, indaga pure la magistratura. Ma facciamo un passo indietro. Avevamo già scrittore del deprecabile Caso successo in diretta, quando un ...

Bufera sul programma di Lucci : "Indegne le parole su Falcone e Borsellino" - la Rai apre indagine : Dure polemiche per l'intervento del cantante neomelodico siciliano Leonardo Zappalà a 'Realiti', su Rai 2. Il programma...

Insulti a Falcone e Borsellino durante un programma su Rai 2 : avviata inchiesta interna : durante una puntata di "Realiti", su Rai 2, due cantanti neomelodici invitati hanno espresso le proprie "idee" in modo decisamente discutibile, non facendo mistero né della loro vicinanza al mondo dei clan, né tantomeno nascondendo il proprio disprezzo per i giudici Falcone e Borsellino. Per queste ragioni è stata annunciata un'indagine interna nella Rai, poiché le parole dei due sono state "indegne". Le parole dei due cantanti neomelodici Tutto ...

Lucci sugli insulti a Falcone e Borsellino : "Non è Riina - ma un pischello. Gli ho detto di studiare" : “Queste persone che hanno fatto queste di vita le sanno le conseguenze. Come ci piace il dolce ci deve piacere anche l’amaro”. Ha fatto indignare questa affermazione su Giovanni Falcone e Paolo Borsellino di Leonardo Zappalà, 19enne neomelodico siciliano che canta in napoletano, nella prima puntata di Realiti, il nuovo programma di Enrico Lucci su Rai2. Monta la polemica cinque giorni dopo la messa in onda della ...

Insulti a Falcone e Borsellino durante lo show di Lucci - la Rai avvia un'inchiesta | L'ad Salini : inaccettabile | Vigilanza : serve più controllo : durante la puntata dello showi un ospite ha osannato il proprio parente mafioso al 41 bis e detto frasi offensive su Falcone e Borsellino.Il presidente della Commissione di Vigilanza Barachini: "Condanna insufficiente, serve più controllo dei contenuti e degli ospiti"

Realiti - la Rai condanna le parole contro Falcone e Borsellino e apre un'inchiesta. Minacce a Borrelli dopo la puntata : La prima puntata di Realiti, il programma condotto da Enrico Lucci e andato in onda su Rai 2, mercoledì scorso, ha provocato un vespaio di polemiche, con qualche inspiegabile giorno di ritardo.A quasi una settimana dagli avvenimenti, infatti, la Rai, tramite un comunicato ufficiale, ha condannato le parole utilizzate da un giovane cantante neomelodico di 19 anni, presente in studio, e rivolte a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ("Queste ...