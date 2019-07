Watch Dogs Legion non uscirà nello stesso trimestre di Cyberpunk 2077 e Ubisoft tira un

eurogamer

(Di giovedì 18 luglio 2019) Oltre ad offrire gli aggiornamenti dei dati di vendita per The Division 2 e confermare il PC come piattaforma più redditizia,ha anche avuto il tempo di parlare un po' delle loro prossime uscite nel recente incontro finanziario trimestrale. Un gioco di cui si è parlato è stato, probabilmente la più grande uscita imminente.Il CEO di, Yves Guillemot, ha affermato che, in seguito al reveal,"ha fatto una grande impressione grazie al suo gameplay innovativo" e ha riportato la serie "sotto i riflettori". Tuttavia, la compagnia ha anche parlato della forte concorrenza che tutte le prossime uscite potrebbero affrontare, da gennaio a marzoha un certo numero di giochi in uscita come, Gods and Monsters e Rainbow Six Quarantine.Leggi altro...

