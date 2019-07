Truffe | anziani nel mirino dei ladri | occhio alla raccolta differenziata

Truffe agli anziani - carcere da 2 a 6 anni e multe : disegno di legge passa in Senato : D’ora in poi, la truffa agli anziani diventerà un reato autonomo e sarà punito con la reclusione da 2 a 6 anni e una multa da 500 a 2.000 euro. Il disegno di legge che cambia le regole è stato approvato all’unanimità in Senato, ora manca solo il via libera della Camera. Tutto coloro che approfittavano della condizione di debolezza degli anziani per spillare soldi, spacciandosi per venditori o fornitori di gas, telefono e così via, ...

Carabinieri : gen. La Gala - 'in Veneto reati predatori in calo - ma attenti a Truffe ad anziani' (2) : (AdnKronos) - E, il comandante della Legione Veneto dei Carabinieri gen. La Gala ha poi presentato i dati dell'attività dello scorso anno dell'Arma in regione dicendo che "possiamo essere molto soddisfatti del lavoro svolto: i reati predatori sono in calo: - 15/20 % è il dato che si registra in regi