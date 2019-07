Sapone fatto in casa | una riscoperta salutista ma anche ecologica | Il “Sapone Laurino”

laragnatelanews

(Di giovedì 18 luglio 2019) In questi giorni di caldo, la doccia è diventata un momento di rilassante e rivitalizzante spazio, in una giornata fatta di calore, sudore, gonfiore di mani e piedi, difficoltà respiratoria efatica a fare qualsiasi cosa. La doccia o ancor meglio il bagno, restituiscono temperatura ideale, idratazione eigiene. In commercio ci sono molti prodotti, più o meno costosi, più o meno aggressivi – non solo con la sporcizia – ma con la nostra pelle e non sempre, ma anzi molto spesso, tutto ciò si traduce in fastidiose irritazioni osecchezza della pelle. Dal punto di vista ecologico poi, la vendita di tanti prodotti: dai bagnoschiuma agli shampoo, saponi da barba e le tante creme viso e corpo, costituiscono – con i loro variegati flaconi – un motivo di allarme,per la tanta plastica che rimane nell’ambiente e che potrebbe diventare fonte ...

