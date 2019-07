Palermo : tre cene 'stellate' in occasione dei Ladies Open (2) : (AdnKronos) - Il primo appuntamento sarà il 23 luglio con Martina Caruso del ristorante Signum di Salina: in tavola i suoi bottoni di pasta fresca con melanzane, brodo di nepitella, pomodorino confit e foglie di cappero, accompagnati da un Alta Mora Etna Rosso, e il gelato al cappero di Salina abbin

Tennis : annunciate le wild card del WTA di Palermo. Sara Errani il nome principale - ci sono anche Gatto-Monticone - Paolini e Trevisan : sono stati annunciati i nomi delle quattro wild card che giocheranno in tabellone principale nel torneo WTA di Palermo, che avrà luogo la prossima settimana. L’organizzazione della trentesima edizione del maggior evento Tennistico di Sicilia, tornato quest’anno dopo un’assenza che durava dal 2013, ha deciso di portare sulla terra palermitana Sara Errani, Giulia Gatto-Monticone, Jasmine Paolini e Martina Trevisan. Particolare è ...

Palermo : oltre mezzo milione di persone al 'Festino' di Santa Rosalia : Palermo, 15 lug. (AdnKronos) - oltre mezzo milione di persone, secondo le stime del Comune, ha partecipato la notte scorsa al 'Festino' di Santa Rosalia, la patrona di Palermo. Il carro trionfale della Santuzza, realizzato in collaborazione dei detenuti del carcere Ucciardone, è partito da Corso Vit

Palermo - uomo si schianta in auto mentre era in diretta Facebook : morto uno dei due figli : Una mano sul volante, nell'altra lo smartphone per girare una diretta Facebook. Privo di cintura di sicurezza, con lo sguardo sempre puntato sullo schermo del telefonino per controllare bene l'inquadratura che dalla strada si spostava alternativamente sugli amici, sui figli o su qualsiasi passeggero a bordo con lui. Anche venerdì notte era in diretta sui social network poco prima dell'incidente costato la vita ad uno dei suoi due figli: l'altro, ...

Sicilia : Miccichè (Fi) - 'Siamo senza treno Palermo-Messina - governo imbarazzante' : Palermo, 10 lug. (AdnKronos) - "La Lega e Matteo Salvini dicono di occuparsi più della Sicilia che del Nord e i risultati si vedono: siamo senza treno Palermo-Messina! Che governo imbarazzante". Lo dice sui social il Presidente dell'Assemblea regionale Siciliana Gianfranco Miccichè, commentando la n

Palermo - ancora allarme tonno fresco avariato : altre 3 persone ricoverate per intossicazione : A Palermo cresce ancora il numero di persone intossicate dopo aver consumato tonno fresco alterato. Dopo le decine di casi delle scorse settimane, se ne sono registrati altri 3, tutti ricoverati con i sintomi tipici della sindrome sgombroide, come febbre alta, mal di testa e rush cutanei. I consigli dei Nas: "È bene non acquistare il pesce proposto a meno di dieci euro, potrebbe essere avariato e provocare gravi problemi di salute".

Palermo - 15enne ricattata e violentata dal fidanzato e dagli amici di lui : tre 19enni arrestati : Convinta dal ragazzo di cui si era innamorata a mandare foto hot e con queste poi ricattata e infine violentata a più riprese dal giovane e dagli amici di lui. È la terribile storia di violenza ai danni di una adolescente di 15 anni che nelle scorse ore ha portato all'arresto di due 19enni a Palermo su ordine della magistratura del capoluogo siciliano. La vicenda avrebbe avuto il suo apice di orrore nel novembre dello scorso anno quando la ...

Violenza sessuale e abusi su una 15 enne di Palermo : arrestati tre 19enni : Tre giovani di 19 anni sono stati arrestati a Palermo dai carabinieri con l’accusa di Violenza sessuale nei confronti di una ragazza di 15 anni. Le indagini sono coordinate dal procuratore aggiunto Annamaria Picozzi, dai sostituti Giorgia Righi e Sergio Mistritta. La giovanissima vittima, scrive il sito on line Live Sicilia, avrebbe subito gli abusi prima in un parcheggio nella zona di Corso Calatafimi poi tra i viali dell’ex ...

Palermo : violenta rapina in casa ad un anziano - tre arresti : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) - Sono stati arrestati dalla polizia i tre uomini che il 12 maggio, a Palermo, hanno rapinato un uomo di 90 anni nel suo appartamento. Una rapina notturna durata un paio d'ore e caratterizzata da una violenza spropositata: i ladri non hanno esitato a colpire ripetutamente

Mostre : a Palermo 'La Rinascita dei Paladini' di Ida Saitta (2) : (AdnKronos) - Il Direttore Generale è stato coadiuvato dal Direttore dell'U.O.C. Staff Salvatore Caronia, dalla dott.ssa Maria Lucia Furnari della Direzione Medica e dall'arch. Vita Giostra della U.O. Gestione Tecnica. Il progetto, coordinato dall'Associazione Mediterraneum, ed in particolare da Ste

Mostre - a Palermo 'La Rinascita dei Paladini' di Ida Saitta : Palermo, 4 lug. (AdnKronos) - Venerdì 12 luglio, alle ore 11.30, in occasione del completamento della ridefinizione artistica dell'ingresso e degli spazi connettivi dell'ospedale dei Bambini, verrà presentato alla stampa il progetto 'La Rinascita dei Paladini', la cui realizzazione si è resa possibi