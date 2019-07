Migranti | sulle Ong sei italiani su dieci stanno con Salvini | avrebbero un fine politico

Migranti - Salvini dopo vertice di governo : “Controlli preventivi della Marina militare sulle navi di soccorso” : Al termine del vertice sull’immigrazione il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta spiega di aver letto della proposta di Salvini di mettere le navi della Marina a protezione dei porti solo sui giornali: “Stasera non me l’ha chiesto“. Il ministro dell’Interno indirettamente conferm, e aggiunge: “Abbiamo messo sul tavolo altre iniziative come i controlli della Marina militare preventivi sulle navi di presunto ...

Migranti - il ministro della Difesa Trenta : “Ho avvisato Salvini sulle ong ma non ha ascoltato. Manderò le navi militari” : “Quanto che sta accadendo in questi giorni si sarebbe potuto evitare. Lo avevo detto a Matteo Salvini: senza la missione Sophia torneranno le ong. Non ha voluto ascoltare e adesso si lamenta”. A dirlo è la ministra della Difesa in quota M5s Elisabetta Trenta in un colloquio col Corriere della Sera nel quale ha commentato i recenti casi di scontro tra il governo italiano e le navi delle ong, la Sea Watch prima e la Mediterranea poi, ...

Migranti - Di Battista : “L’accoglienza oggi non è un valore. Il dibattito sulle ong mi annoia e annoierà presto gli italiani” : Alessandro Di Battista ha presentato, ieri sera al Festival del Libro Possibile di Polignano a Mare, il suo Politicamente Scorretto. “Il dibattito sulle Ong mi annoia” ha spiegato, dialogando con il direttore de Il Tempo, Franco Bechis e Alessio Giannone, in arte Pinuccio. L’immigrazione, per Di Battista, è un argomento che va affrontato non con “gli slogan ‘Aiutiamoli a casa loro’, ma evitando di sottrarre ...

Mentre tutti pensavano alla Sea Watch - sulle coste arrivavano 200 Migranti : Mentre gli occhi di tutti erano fissi sulla Sea Watch, ferma a poche miglia da Lampedusa, decine e decine di migranti arrivavano sulle coste italiane grazie agli 'sbarchi fantasma'. A lanciare il monito è il Procuratore della Repubblica del tribunale di Agrigento, Luigi Patronaggio, che ha parlato davanti alle commissioni riunite Affari costituzionali e Giustizia della Camera. Negli stessi giorni del braccio di ferro tra ...

Migranti - inchiesta sulle onlus : 11 arresti - illeciti per 7 milioni. «Collegate alla 'ndrangheta» : Blitz contro alcune onlus che si occupano dell'accoglienza dei Migranti. L'inchiesta, coordinata dai pm di Milano Boccassini e Prisco e condotta dalla Gdf di Lodi, ha portato ad 11 arresti...

Migranti : nuovo sbarco in Calabria - in 59 sulle coste joniche dalla Turchia : Erano a bordo di una barca a vela, che si è incagliata sugli scogli che proteggono la costa crotonese. Arrestate due persone di nazionalità ucraina: erano probabilmente gli scafisti

Il trucco della "nave madre" per far arrivare i Migranti sulle coste italiane : Un drone di Frontex riprende il trasbordo illegale di 81 migranti, accompagnati vicino a Lampedusa e poi lasciati su un...

Siracusa - sul palco del teatro greco l’Elena di Euripide : “Carica sulle spalle del pubblico tutto il peso dell’attuale politica sui Migranti” : L’inutilità dell’odio fra popoli, la prepotenza dei vincitori e la sofferenza dei vinti. Ma, soprattutto, donne e guerra, le due parole d’ordine delle produzioni scelte per la stagione teatrale Inda 2019, in scena al teatro greco di Siracusa fino al prossimo 6 luglio. Come da tradizione classica, sono tre le opere rappresentate: due tragedie, Elena e Troiane di Euripide e una commedia, Lisistrata di Aristofane. Elena con traduzione di Walter ...

Papa Francesco : “L’Europa chiude i porti ai Migranti sulle navi ma li apre alle armi” : Le parole di Papa Francesco: "Gridano le persone in fuga ammassate sulle navi, in cerca di speranza, non sapendo quali porti potranno accoglierli, nell’Europa che però apre i porti alle imbarcazioni che devono caricare sofisticati e costosi armamenti, capaci di produrre devastazioni che non risparmiano nemmeno i bambini".Continua a leggere