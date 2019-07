Le riprese di Stranger Things 4 al via da ottobre 2019 | la conferma da un membro del cast

optimaitalia

(Di giovedì 18 luglio 2019) Che4 sia già nei piani di Netflix è piuttosto scontato, soprattutto considerando il finale della terza stagione e quella scena post-credits che apre nuovi scenari sulla sorte di uno dei protagonisti della serie. E nonostante non sia ancora arrivato un annuncio ufficiale da parte di Netflix, are il rinnovo della serie dei fratelli Duffer c'è ora la dichiarazione di undel, che indica anche il prossimo autunno come il periodo in cui inizieranno ledei nuovi episodi. In attesa di unaufficiale di Netflix o dei creatori circa i tempi di realizzazione di una quarta stagione, oltre alle allusioni dei vari interpreti sul destino dei loro personaggi dopo il finale della terza stagione, è arrivata una dichiarazione di Cara Buono, che nella serie interpreta Karen Wheeler, la madre di Will e Nancy, in merito all'inizio delle...

cmarialu : RT @OptiMagazine: Le riprese di #StrangerThings4 al via da ottobre 2019, la conferma da un membro del cast #StrangerThings #StrangerThings3… - OptiMagazine : Le riprese di #StrangerThings4 al via da ottobre 2019, la conferma da un membro del cast #StrangerThings… - cinemaniaco_fb : ?????????????? Stranger Things rinnovata per la stagione 4, con le riprese a ottobre? -