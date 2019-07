ForestaMI il progetto green per Milano

tg24.sky

(Di giovedì 18 luglio 2019)il" perEntro il 2030, la città avrà 3 milioni di nuovi alberi, uno per abitante. E' l'iniziativa presentata dal sindaco Beppe Sala e dall'architetto Stefano Boeri, che aggiunge: “E’ unbellissimo e necessario, perché significa 5 milioni di tonnellate in meno di CO2"

