Processo Sanità | Massimo Garavaglia assolto dall’accusa di turbativa d’asta A Mantovani

(Di mercoledì 17 luglio 2019)per non aver commesso il fatto. Il viceministro leghista dell’Economiaera accusato di, in qualità di ex assessore lombardo all’Economia, per una gara da 11 milioni di euro del 2014 per il servizio di trasporto di persone dializzate. Per il politico del Carroccio il pm aveva chiesto una condanna a 2 anni. Con lui tra gli imputati figura anche l’ex vicepresidente della Regione Lombardia Mario, accusato di concussione, corruzione ee per il quale il pm avevachiesto 7 anni anni e 6 mesi. Per, invece, è arrivata una sentenza di condanna a 5 anni e sei mesi. I giudici della IV sezione del Tribunale di Milano hanno deciso la confisca di 333mila euro. L’inchiesta, nel 2015, fu fortemente criticata dall’allora segretario leghista, Matteo Salvini. Che solo ieri, ribadendo la sua fiducia, aveva detto rischia ...

