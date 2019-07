gossipetv

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Ildiventa un. Ecco chi sono gliche daranno vita aNon sembra vero, ma lo è. Il, il caso mediatico che ha segnato l’anno 2019, sta per diventare unche avrà come titolo: una storia italiana. In realtà la notizia era iniziata … L'articolo, ilsuproviene da Gossip e Tv.

carmenFashionCr : Pratigate, il film su Pamela Prati e Mark Caltagirone: svelati regista e attori - SecolodItalia1 : Il “Pratigate” diventa un film: Mark Caltagirone avrà un volto. E i retroscena una fine? - ennioalberici1 : RT @ultimenotizie: Il 'Pratigate', la vicenda più intricata della televisione italiana che ha visto protagonisti Pamela Prati e l'immaginar… -