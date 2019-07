‘Ndrangheta | 13 arresti nelle cosche di Gioia Tauro | contrasti per controllo del

Fratelli d’Italia - dopo gli arresti dei consiglieri per ‘Ndrangheta l’appello ai territori : “Non far entrare chiunque” : “Stiamo crescendo. Ed è questo il momento in cui fare più attenzione. Diventiamo grandi, nel partito potrebbe entrare di tutto”. Giovanni Donzelli, responsabile dell’organizzazione di Fratelli d’Italia, chiama a rapporto i dirigenti territoriali. L’obiettivo è “aprire gli occhi“. Gli arresti, nel giro di pochi giorni, del presidente del Consiglio comunale di Piacenza, Giuseppe Caruso, e del consigliere ...

Malpensa - le mani della ‘Ndrangheta sui parcheggi : 35 arresti : ‘ndrangheta, politica e gestione delle attività commerciali attorno all’aeroporto lombardo: inchiesta sulla ricostituzione della «locale» di ‘ndrangheta di Legnano-Lonate Pozzolo. In manette è finito anche un consigliere comunale

‘Ndrangheta in Lombardia - la procuratrice della Dda : “Indagini e arresti - ma è tutto come 10 anni fa. Padroni del territorio” : La nota negativa: “Negli ultimi dieci anni, nonostante le indagini e gli arresti, non è cambiato nulla. Le cosche sono ancora padrone del territorio”. E una “nota di speranza”, come la chiama il procuratore aggiunto della procura di Milano, Alessandra Dolci, numero uno della Dda: “Un imprenditore incredibilmente ha denunciato di essere stato vittima di pressione. A mia memoria è la prima volta”. Di fronte alla ...

‘Ndrangheta - le mani su tre parcheggi di Malpensa : 34 arresti in 8 province. Anche un consigliere comunale di Ferno : Una volta scarcerati erano tornati a fare affari, compresa la gestione di alcuni parcheggi dell’aeroporto di Malpensa. In 34 sono finiti agli arresti (27 in carcere, 7 ai domiciliari) al termine di un’indagine dei carabinieri, coordinati dalla Dda di Milano. Avevano ricostituito la locale di ‘ndrangheta tra Legnano, nel Milanese, e Lonate Pozzolo, paese in provincia di Varese. Le persone – arrestate in 8 province ...

Truffa sui migranti e legami con la ‘Ndrangheta : 11 arresti : Organizzazioni senza scopo di lucro collegate a personaggi in odor di 'ndrangheta e protagoniste di una colossale Truffa sulla gestione dell'emergenza migranti. E in grado, grazie ai 35 euro ricevuti dallo Stato per ciascuna persona ospitata ogni giorno, di accumulare dal 2014 al 2018 un patrimonio illecito di oltre 7 milioni di euro. Soldi pubblici destinati ad attività di accoglienza e invece finiti nelle tasche di un manipolo di speculatori ...

‘Ndrangheta in Emilia : 16 arresti - tra cui boss Grandi Aracri. In manette presidente del Consiglio Comunale di Piacenza : Sedici arresti della polizia in un maxi blitz contro la ‘ndrangheta in Emilia. Nell’operazione “Grimilde”, coordinata dalla Dda di Bologna, sono finiti in manette, tra gli altri, il boss Francesco Grande Aracri, oltre ai figli Salvatore e Paolo. Già condannato per associazione mafiosa, il capo clan viveva a Brescello, in provincia di Reggio Emilia, cittadina nota per essere stata la prima in Emilia Romagna sciolta, a ...

Maxi operazione contro ‘Ndrangheta in Emilia : arresti e perquisizioni : Maxi operazione contro ‘ndrangheta in Emilia: arresti e perquisizioni Disposte misure cautelari nei confronti di presunti appartenenti alle cosche legate ai Grande Aracri di Cutro. controlli in tutta Italia su persone che risultano collegate ai clan Parole chiave: ...

‘Ndrangheta - non solo Gioia Tauro : i porti d’Europa per la droga delle cosche. Blitz del Ros con 30 arresti : La parola d’ordine era diversificare. Il traffico di droga viene gestito dalla ‘Ndrangheta con la stessa mentalità di un’azienda che deve ottimizzare i profitti e ridurre il più possibile i rischi. Ecco perché l’inchiesta “Edera”, che stamattina ha portato all’arresto di 30 persone con l’accusa di associazione a delinquere finalizzata al traffico internazionale di cocaina, ha dimostrato ancora una volta come il porto di Gioia Tauro non è l’unico ...

‘Ndrangheta - 35 arresti a Crotone : i clan controllavano anche il turismo. Gratteri : “Sequestrati alberghi - ristoranti e bar” : Trentacinque arresti e “una potentissima locale di ‘Ndrangheta smantellata” a Crotone. Il blitz dell’operazione “Malapianta” è scattato stamattina all’alba quando la guardia di finanza ha eseguito un provvedimento di fermo emesso dalla Direzione distrettuale antimafia di Catanzaro. Associazione a delinquere di stampo mafioso, traffico di droga, estorsione, usura, porto illegale di armi e intestazione fittizia di beni. Sono solo alcune delle ...

Colpo alla ‘Ndrangheta - 35 arresti e sequestro di beni milionario : smantellata cosca crotonese : Il blitz ha visto impegnati dall'alba di oggi oltre 250 militari della Guardia di Finanza di Crotone e di altri reparti delle Fiamme gialle calabresi con la collaborazione dello Scico. "È stata smantellata una potentissima locale di 'ndrangheta", ha spiegato il procuratore capo di Catanzaro, Nicola Gratteri.