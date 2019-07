4 immagini 1 parola | Soluzioni livelli

gamerbrain

(Di mercoledì 17 luglio 2019) Lanciato tempo fa su App Store e Play Store, 4è uno dei giochi più giocati, sopratutto in quest’ultimo periodo. Per questo motivo vogliamo condividere con voi leper completare iè uno dei migliori passatempi, sopratutto da fare durante le calde giornate estive. Se siete alla ricerca di, siete nel posto giusto. Ogni soluzione 4proposta a seguire, vi illustrerà le parole da digitare nell’apposito campo per risolvere gli enigmi. 4gratis è un gioco che non necessita di alcun pagamento, come suggerisce il nome stesso dellaè gratuito, per cui divertitivi. Siete rimasti bloccati ad un particolare livello di quattrouna ...

DFormazione : RT @FilocamoF: Perfettamente Profondamente Falso | Non credere più nemmeno ai propri occhi. Conoscete i #Deepfakes? Video con immagini/audi… - paoloigna1 : RT @FilocamoF: Perfettamente Profondamente Falso | Non credere più nemmeno ai propri occhi. Conoscete i #Deepfakes? Video con immagini/audi… - MassimoQuarta4 : RT @FilocamoF: Perfettamente Profondamente Falso | Non credere più nemmeno ai propri occhi. Conoscete i #Deepfakes? Video con immagini/audi… -