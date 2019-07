Tuffi | Oleksii Sereda | il bambino ucraino di 13 anni che sta incantando ai Mondiali Un

oasport

(Di martedì 16 luglio 2019) Storie di giovani talenti, storie di futuri campioni? Nel mondo deinon è certo una novità parlare di enfant prodige e di piccoli fuoriclasse che, gareggiando nel mondo dei grandi, qualcosa di bello fanno vedere, promettendo fuochi e fiamme per quel che sarà. E’ il caso del giovanissimo classe 2005, tra i personaggi della rassegna iridata in corso di svolgimento in Corea del Sud. Il ragazzino, che a dicembre compirà 14, ha stupito tutti nel corso di quest’annata e lo ha confermato a più riprese negli Europei giovanili sempre dalla piattaforma. Nel FINA Diving Grand Prix di Rostock (Germania) la sua stella ha iniziato a brillare con un terzo posto, alle spalle del russo Viktor Minibaev e del cinese Song Yuan, ottenendo un punteggio pazzesco di 453.75. Riscontri che si sono ripetuti anche negli Eurojunior a Kazan (Russia), dove sempre dai 10 ...