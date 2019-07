Tragedia di Rigopiano | al via processo con la prima udienza | in aula i famigliari delle

abruzzo24ore.tv

(Di martedì 16 luglio 2019) Pescara - Si è svolta, davanti al gup del tribunale di Pescara Gianluca Sarandrea, lapreliminare sul disastro dell'Hoteldi Farindola (Pescara) che costò la vita a 29 persone, rimaste sotto le macerie della struttura travolta da una valanga il 18 gennaio 2017. Presenti, in, una cinquantina di familiarivittime; indossano magliette bianche con le foto dei loro cari e la scritta "29 angeli". Le notifiche sono andate tutte a buon fine, dunque il giudice ha provveduto a formulare l'appello degli imputati e poiparti offese. E' ora in corso la costituzioneparti civili. L'preliminare sull'inchiesta principale relativa al disastro dell'Hoteldi Farindola (Pescara), travolto da una valanga il 18 gennaio 2017, è stata aggiornata al prossimo 27 settembre, per dare il ...

