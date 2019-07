Risolto il mistero della scienziata trovata morta in un bunker nazista | arrestato 27enne

meteoweb.eu

(Di martedì 16 luglio 2019) La polizia greca ha tratto in arresto un, sospettato di avere ucciso lastatunitense Suzanne Eaton, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto in unabbandonatoII Guerra mondiale sull’isola di Creta all’inizio di luglio. La 59enne biologa molecolare si trovava sull’isola greca per un convegno. Secondo la polizia il motivo dell’omicidio sarebbe l'”abuso sessuale“. La donna èper asfissia. Il 2 luglio, dopo una mattinata di conferenze, era uscita per qualche ora di jogging, sua grande passione secondo i familiari, e non era più tornata. Amici e colleghi, dopo i primi momenti di sgomento, avevano creato una pagina Facebook per riunire tutte le informazioni e segnalazioni sulla collega, “Searching for Suzanne”, dove era stata diffusa una foto di lei e delle sue scarpe da corsa. Suzanne era sposata con il ...

