optimaitalia

(Di martedì 16 luglio 2019) Emergono in queste ore le primeda annotare per quanto riguarda il tanto attesoaldi, considerando il fatto che tra poche settimane ci sarà una svolta per coloro che seguono da vicino la vicenda. Dopo aver analizzato ulteriorisu quello MiBAC, come avrete notato dal nostro articolo di poche ore fa, oggi 16 luglio tocca condividere i dettaglisu una questione molto calda già in questa fase. Alcuneutili sotto questo punto di vista sono state fornite da una fonte come Il Messaggero, secondo cui occorre partire da alcuni importanti presupposto con l'analisi delaldi. In primo luogo i tempi, cruciali per tanti potenziali candidati, in quanto l'iter di selezione prenderà il via solo dopo la stagione estiva. Probabilmente nella seconda metà del mese di settembre. In questa ...

OptiMagazine : Informazioni preliminari sul maxi concorso al Comune di Roma 2019: tra bando e figure richieste… - calendaschese : Non ci sono vittime tra i militari russi. Secondo le informazioni preliminari, i terroristi hanno fatto detonare a… -