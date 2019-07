ilpost

(Di martedì 16 luglio 2019) Diverse persone di San, capitale dello stato omonimo del, hanno scoperto di avere involontariamente compratoal posto del detersivo in polvere: hanno trovato la droga quando hanno aperto ledi detersivo, comprate tutte nello stesso

ilpost : In un negozio di San Paolo, in Brasile, è stata trovata cocaina dentro molte confezioni di detersivo in polvere - simonmp1 : @milleisback Mangio come se fossi in fame chimica: oggi per esempio sono tornato in negozio, e non è andata male eh… - STriglione : @CarrefourItalia segnalo che il negozio di sesto San Giovanni via pace si distingue sempre per la scortesia verso i… -