Fondi russi alla Lega | Salvini | “Non sono coinvolto | io mi occupo di vita reale” Di

(Di martedì 16 luglio 2019) Il M5s vuole una commissione di inchiesta suai partiti. Il Pd gli chiede di presentarsi in Aula a riferire sul caso e anche Giuseppe Conte ritiene sia la strada giusta. Matteocontinua a tenersi lontano dal fuoco, dal caso della trattativa condotta da Gianluca Savoini sui presunti 65 milioni che da sarebbero dovuti arrivareprima delle europee del 26 maggio. “Non c’è nulla su cui possa essere, midireale, di problemi veri”, ha commentato il leader della, che questa mattina era a Genova per la firma del protocollo di destinazione al Comune di beni confiscatimafia. Riferire in Senato sul “agate” in salsa leghista? “Fa parte del mio lavoro andare in Parlamento – ha detto– Ci vado ogni settimana per i question time, rispondo a domande su mafia, droga e Comuni, a ...

